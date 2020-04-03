Россияне начали отказываться от наличных денег из-за коронавируса

Россияне начали отказываться от использования наличных денег на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает Роскачество, доля безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными — показатель составил 50,4 процента.
«Переход на электронные платежи — это то, что может помочь закрыть этот вид риска заражения», — сказал глава организации Илья Лоевский.
Аналитики полагают, что в текущем году эта тенденция только усилится. «После того как мы стали особое внимание уделять необходимости соблюдения правил гигиены, стоит всерьез задуматься и о безопасности того, что попадает к нам в руки, — речь идет о деньгах. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — предупредили специалисты.
Ранее в марте Центробанк посоветовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах. Это касается только тех аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции: там идет прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.
За последние сутки в стране зафиксировали более 600 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных перевалило за четыре тысячи. По указу президента, апрель в стране объявлен нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения