В России захотели изменить схему выдачи наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендовал кредитным учреждениям ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах на фоне ситуации с коронавирусом в стране. Об этом говорится в заявлении регулятора.
Речь идет о банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции. В таких аппаратах банкноты, принятые у одного клиента, выдаются другому без обработки в банке.
Также регулятор рекомендовал кредитным учреждениям перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы отправлять банкноты на карантин. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деньги нужно выдержать 3-4 дня. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям Банком России, выдерживаются до 14 дней с момента поступления, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.
В крупнейших банках России уже обратили внимание на возможность заразиться коронавирусом через деньги. Речь, в частности, шла о банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Однако в пресс-службе «Гознака» ранее поясняли, что при изготовлении российских банкнот применяются специальные антисептические вещества, поэтому рубли изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от коронавируса.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям.
3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.