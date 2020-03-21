Россияне бросились за кредитами на фоне обвала рубля и коронавируса

Россияне бросились за необеспеченными кредитами на фоне обвала рубля и коронавируса. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По данным издания, банки зафиксировали рост спроса на кредиты наличными на 10-20 процентов. В Почта банке заявили об увеличении числа заявок на потребительские кредиты на 43 процента, «Ренессанс кредит» отметил рост спроса на POS-кредиты в сегментах бытовой техники и электроники.
При этом россияне стали чаще брать кредиты через дистанционные каналы. Так, в Райффайзенбанке количество сделок, проведенных полностью онлайн, увеличилось на пять процентов, до двух третей от всех договоров.
Цены на импортные товары растут на фоне ослабления рубля, в связи с этим покупатели предпочитают не откладывать приобретение необходимых товаров, считают эксперты. Также клиенты беспокоятся из-за роста кредитных ставок в дальнейшем. «Мы ожидаем ужесточения кредитных политик в отношении заемщиков, занятых в отраслях со сложной экономической ситуацией, включая туризм, авиаперевозки, сфера услуг», — добавил директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
В начале марта рубль обвалился после выхода России из нефтяной сделки с ОПЕК. Помимо этого в мире начался кризис из-за распространения коронавируса.
Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки экономики. Правительство создаст профильный резервный фонд поддержки, размер которого составит 300 миллиардов рублей, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий и объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. Центробанк объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения