В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 рублей за доллар

В российском Центробанке высказали мнение по поводу прогноза об обвале курса рубля до 100 рублей за доллар. Об этом во время пресс-конференции в пятницу, 20 марта, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит The Bell.

По словам Набиуллиной, у российской валюты нет никаких пороговых значений, после которых регулятору однозначно придется принимать меры. «Курс у нас плавающий, курс мы не комментируем», — сказала она.

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Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. Регулятор признал, что обвал мировых цен на нефть и пандемия коронавируса, не входили в его планы и были сложнопрогнозируемыми событиями, однако вызванные ими риски ЦБ считает временными.

17 марта глава Сбербанка Герман Греф представил негативный сценарий, по которому может пойти российская экономика. По его словам, в этом случае баррель нефти будет стоить 20 долларов, а курс американской валюты взлетит до 100 рублей.

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