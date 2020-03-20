ЦБ сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.
Банк России признает, что недавние события, а именно обвал мировых цен и пандемия коронавируса, не входили в планы регулятора и были сложнопрогнозируемыми событиями, однако вызванные ими риски ЦБ считает временными. Вместе с тем регулятор признает, что эти риски могут привести к отклонению по прогнозу по инфляции, который в настоящий момент находится на уровне 4 процентов.
«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы», — говорится в сообщении регулятора.
При этом Банк России не разделяет паники, обусловленной обвалом мировых цен на нефть и пандемией коронавируса. Регулятор считает, что мер, принятых совместно с правительством, будет достаточно, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и удержать инфляцию от бурного роста.
Следующее заседание ЦБ пройдет 24 апреля. На прошлом заседании совета директоров в середине февраля регулятор снижал ставку на 0,25 процентного пункта. Тогда решение было обусловлено слишком быстрым замедлением инфляции по сравнению с прогнозным уровнем. ЦБ отмечал, что целевым по-прежнему остается уровень в 3,5-4 процента.
В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз — с 7,5 до 6,25 процента. Однако за последний месяц произошло существенное обесценение рубля на фоне падения мировых цен на нефть после провала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.
16 марта Федеральная резервная система (ФРС) США снизила целевой коридор ставки федеральных фондов (ее называют базовой) до 0-0,25 процента. Американский регулятор объяснил решение желанием стимулировать экономику, пострадавшую от глобального спада из-за пандемии коронавируса.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения