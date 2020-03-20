ЦБ сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

Банк России признает, что недавние события, а именно обвал мировых цен и пандемия коронавируса, не входили в планы регулятора и были сложнопрогнозируемыми событиями, однако вызванные ими риски ЦБ считает временными. Вместе с тем регулятор признает, что эти риски могут привести к отклонению по прогнозу по инфляции, который в настоящий момент находится на уровне 4 процентов.

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«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы», — говорится в сообщении регулятора.

При этом Банк России не разделяет паники, обусловленной обвалом мировых цен на нефть и пандемией коронавируса. Регулятор считает, что мер, принятых совместно с правительством, будет достаточно, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и удержать инфляцию от бурного роста.

Следующее заседание ЦБ пройдет 24 апреля. На прошлом заседании совета директоров в середине февраля регулятор снижал ставку на 0,25 процентного пункта. Тогда решение было обусловлено слишком быстрым замедлением инфляции по сравнению с прогнозным уровнем. ЦБ отмечал, что целевым по-прежнему остается уровень в 3,5-4 процента.

В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз — с 7,5 до 6,25 процента. Однако за последний месяц произошло существенное обесценение рубля на фоне падения мировых цен на нефть после провала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

16 марта Федеральная резервная система (ФРС) США снизила целевой коридор ставки федеральных фондов (ее называют базовой) до 0-0,25 процента. Американский регулятор объяснил решение желанием стимулировать экономику, пострадавшую от глобального спада из-за пандемии коронавируса.

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