Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сечина, в скором времени произойдет коррекция нефтяного рынка. «В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении», — спрогнозировал он.

При этом уже к концу года рост цен на сырье может составить до 60 долларов за баррель, добавил Сечин. Однако, по его мнению, для этого необходим выход сланцевой нефти с рынка.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что плавающий курс смягчает воздействие внешних шоков.

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