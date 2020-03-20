Нефтяники «затянули пояса» из-за ценовой войны

Мировая индустрия нефти и газа сократила инвестиционный бюджет на 31 миллиард долларов на фоне падения цен на сырье в марте 2020 года из-за ценовой войны. Об этом пишет Bloomberg.

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Агентство отмечает, что ценовой шок, а также снижение спроса на сырье из-за коронавируса стали сильнейшим ударом для нефтяников. Так, о сокращении расходов и оптимизации инвестиционных затрат 19 марта объявила российская компания «Лукойл», писал ТАСС. Она планирует снизить траты на 1,5 миллиарда долларов. Bloomberg сообщил об аналогичных планах другого активного участника нефтяной войны — Саудовской Аравии и ее государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Накануне, 19 марта аналогичные планы анонсировал французский гигант Total. Компания в 2020 году собирается сократить инвестиционную программу на 20 процентов, писал Reuters. На вероятное сокращение капитальных затрат намекнули также американская Exxon Mobil и британская BP, пишет Bloomberg. По мнению агентства, сокращение не остановится на 31 миллиарде долларов, и нефтяники могут затянуть пояса еще туже.

Цены на нефть обвалились на фоне снижения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса в мире, а также развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После выхода из договора России и Саудовской Аравии и объявления нефтяной войны стоимость сырья резко снизилась. 18 марта эталонная нефть Brent пускалась ниже 26 долларов за баррель и обновила минимум с 2003 года. Американская WTI снижалась до минимума с 2002 года.

Ранее Bloomberg писал, что ситуация на рынке стала сокрушительной для американской индустрии сланцевой нефти, поскольку добыча такого сырья при стоимости в 31 доллар за баррель рентабельна только для четырех местных компаний и на пяти скважинах. Для еще около 100 организаций такой уровень цен означает работать в убыток.

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