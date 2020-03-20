Экономика
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Жительница Чечни извинилась за слухи из маршрутки о коронавирусе
Певица Дуа Липа поделилась откровенным селфи из ванны во время самоизоляции
Россияне закупились холодильниками
Пилот пригрозил россиянам посадкой в Китае из-за дебошира на борту
Названы лучшие способы защиты дома от коронавируса
Звезды «Зомби по имени Шон» переиграли сцену фильма в реалиях коронавируса
У российских биатлонистов украли винтовки и коврики для стрельбы
Раскрыто тайное значение украшения Набиуллиной
Microsoft показала новый дизайн Windows
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Новости партнеров

Нефтяники «затянули пояса» из-за ценовой войны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мировая индустрия нефти и газа сократила инвестиционный бюджет на 31 миллиард долларов на фоне падения цен на сырье в марте 2020 года из-за ценовой войны. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что ценовой шок, а также снижение спроса на сырье из-за коронавируса стали сильнейшим ударом для нефтяников. Так, о сокращении расходов и оптимизации инвестиционных затрат 19 марта объявила российская компания «Лукойл», писал ТАСС. Она планирует снизить траты на 1,5 миллиарда долларов. Bloomberg сообщил об аналогичных планах другого активного участника нефтяной войны — Саудовской Аравии и ее государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Накануне, 19 марта аналогичные планы анонсировал французский гигант Total. Компания в 2020 году собирается сократить инвестиционную программу на 20 процентов, писал Reuters. На вероятное сокращение капитальных затрат намекнули также американская Exxon Mobil и британская BP, пишет Bloomberg. По мнению агентства, сокращение не остановится на 31 миллиарде долларов, и нефтяники могут затянуть пояса еще туже.

Цены на нефть обвалились на фоне снижения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса в мире, а также развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После выхода из договора России и Саудовской Аравии и объявления нефтяной войны стоимость сырья резко снизилась. 18 марта эталонная нефть Brent пускалась ниже 26 долларов за баррель и обновила минимум с 2003 года. Американская WTI снижалась до минимума с 2002 года.

Ранее Bloomberg писал, что ситуация на рынке стала сокрушительной для американской индустрии сланцевой нефти, поскольку добыча такого сырья при стоимости в 31 доллар за баррель рентабельна только для четырех местных компаний и на пяти скважинах. Для еще около 100 организаций такой уровень цен означает работать в убыток.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Oil Crash Wipes Out $31 Billion From Industry’s Investment Plans
Аналитики предсказали нефть за пять долларов
В США запаниковали из-за цен на нефть
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Чеканная монета

Россия отказалась от копеек. Почти 500 лет назад они принесли ей славу и признание
18:52Сегодня

Россияне закупились холодильниками

18:10Сегодня

Набиуллина порассуждала об обвале рубля с неваляшкой

17:22Сегодня

Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Экономика12:47Сегодня

Силовой захват

Почему скамья подсудимых все чаще становится способом изъятия активов
16:30Сегодня

ЦБ предложил российским банкам меньше платить начальству

15:05Сегодня

Раскрыт план помощи россиянам в связи с коронавирусом

13:32Сегодня

Кремль не поверил в катастрофу и санкции из-за нефти

Экономика00:0515 марта

На покой

Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
13:31Сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку

14:26Сегодня

«Виктория» Руслана Байсарова попала в Книгу рекордов Гиннесса

12:30Сегодня

Угрозы Трампа заставили нефть расти

Россия
Ситуацию с коронавирусом в Италии объяснили непотребством в здравоохранении
Власти Калининграда отреагировали на призыв поляков присоединить часть России
«При всем цинизме, летальных случаев не очень много»
Российский вирусолог — об иммунитете на коронавирус и способах борьбы с инфекцией
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
Пожилая женщина скончалась от пневмонии на фоне хронических болезней. Ее близкие — под наблюдением
Департамент здравоохранения Москвы дал рекомендации по профилактике коронавируса
«Времени на отдых не остается»
Как врачи спасают Россию от коронавируса
Все материалы
Мир
США захотели воспользоваться коронавирусом для смены власти в Иране
«Многие тут ждут зомби-апокалипсис»
Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США
Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с лайнера
Границы Европы закрывают из-за коронавируса
Cтраны ЕС вводят принудительную изоляцию и запрет на въезд
Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами
«Пора дать отпор постоянной дискриминации и мачизму»
Испанские феминистки — о борьбе против сексизма и отказе быть домашней прислугой
Крадущих алкоголь во время эпидемии коронавируса мародеров задержали
Все материалы
Бывший СССР
На Украине службы такси начнут бесплатно развозить врачей
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Зеленский уговорил свою мать самоизолироваться
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Лукашенко высказался о принятии «драконовских мер» из-за коронавируса
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Все материалы
Экономика
Кремль не поверил в катастрофу и санкции из-за нефти
Чеканная монета
Россия отказалась от копеек. Почти 500 лет назад они принесли ей славу и признание
ЦБ сохранил ключевую ставку
Силовой захват
Почему скамья подсудимых все чаще становится способом изъятия активов
«Виктория» Руслана Байсарова попала в Книгу рекордов Гиннесса
На покой
Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о первых уголовных делах из-за коронавируса
Маски сброшены
Как спекулянты и мошенники зарабатывают миллионы на страхе россиян перед коронавирусом
Раскрыт механизм спекуляции медицинскими изделиями на фоне коронавируса
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
В России отменили все свидания с заключенными из-за коронавируса
«Они возглавили советскую преступность»
 
Россиянина приговорили к 13 годам за изнасилование школьницы в машине
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi закрыла разработку собственных процессоров
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Оценено влияние пандемии коронавируса на план российских космических пусков
Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
Начались испытания вакцины против коронавируса
Все материалы
Спорт
Отец российского игрока НХЛ отреагировал на информацию о коронавирусе у сына
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Okko Спорт продлит действие сезонных и ежемесячных подписок из-за паузы в АПЛ
Футболист «Ювентуса» нарушил карантин и попался полиции
Все материалы
Культура
Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском
«Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса
Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big, у которой были все шансы победить
Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса
Эдуард Лимонов«Я люблю слово похоть»
Он шокировал сексуальными сценами, ругал совок в СССР и воевал против всех: умер Эдуард Лимонов
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело после избиения врача
Хавьер Бардем«Если я буду в образе 24 часа в сутки, то сойду с ума»
Хавьер Бардем о деменции, великой силе случая и зависти к собственным детям
Изолировавшийся Энтони Хопкинс сыграл на пианино с котом и покорил интернет
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне столкнулись с масштабным сбоем YouTube
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
Рунет отказались проверять на устойчивость из-за коронавируса
Жизнь под колпаком
 
Аудитория «Рамблера» увеличилась за 2019 год почти на 12 миллионов человек
Все материалы
Ценности
Названа особенность внешности наиболее склонных к измене мужчин
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Придумавшую макияж под защитную маску девушку осудили за глумление над больными
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Бритни Спирс дала отпор высмеивающим ее за снимки в купальнике фанатам
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в вульгарном наряде
Все материалы
Путешествия
Американский самолет запросил посадку в России и улетел
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Зараженная коронавирусом рассказала об ощущениях во время болезни
105-летняя юбилярша раскрыла секрет долголетия
Мужчина отказался использовать антисептик и напал на сотрудника торгового центра
Обладательница огромной груди уменьшила ее и стала счастливее
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке
Много фотофактов о Kia Sorento четвертого поколения
Изучаем новейший среднеразмерный кроссовер корейской марки
ГАЗ восстановит заброшенные прототипы из секретного ангара
Автомобили, в которых сложно распознать родственников
Самые непохожие друг на друга модели, созданные на одной платформе
Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
Самые крутые самодельные автомобили
Что может получиться, если есть руки и много свободного времени
Вспышка коронавируса в Москве сказалась на пробках
Все материалы
Дом
Российского застройщика поместили на карантин из-за коронавируса
В Москве построят мегахрам
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли
Красиво жить
Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Закатали в бетон
Две женщины создают невероятные здания. Их дома признаны лучшими в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В России создадут единую систему продвижения экспорта
Определена стоимость автомобильной трассы в обход города Кемерово
Российских чиновников поймали на сговоре при реализации нацпроекта
Все материалы