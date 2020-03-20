Аналитики предсказали нефть за пять долларов

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, рассказали, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до 20 долларов за баррель или ниже, пишет Bloomberg.

Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством экспертов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет стоить от трех до пяти долларов. При этом такая низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, считают специалисты.

При этом трейдеры сообщили о том, что цена нефти упала настолько сильно, что некоторые были вынуждены покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на дальнейший рост. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки.

Аналитики крупнейших банков также считают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться.

18 марта крупнейшие трейдеры допустили вероятность возникновения новой проблемы — переполнение всех мировых нефтехранилищ. Если спрос на сырье на фоне ситуации с коронавирусом продолжит снижаться, а производители не сократят добычу, нефть станет негде хранить.

Цены на нефть начали падать после разрыва сделки ОПЕК+. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

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