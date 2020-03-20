Аналитики предсказали нефть за пять долларов

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, рассказали, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до 20 долларов за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством экспертов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет стоить от трех до пяти долларов. При этом такая низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года, считают специалисты.
При этом трейдеры сообщили о том, что цена нефти упала настолько сильно, что некоторые были вынуждены покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на дальнейший рост. Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки.
Аналитики крупнейших банков также считают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться.
18 марта крупнейшие трейдеры допустили вероятность возникновения новой проблемы — переполнение всех мировых нефтехранилищ. Если спрос на сырье на фоне ситуации с коронавирусом продолжит снижаться, а производители не сократят добычу, нефть станет негде хранить.
Цены на нефть начали падать после разрыва сделки ОПЕК+. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения