Названа новая глобальная проблема с нефтью

Новой глобальной проблемой с нефтью может стать переполнение всех мировых нефтехранилищ. Если спрос на сырье на фоне ситуации с коронавирусом продолжит снижаться, а производители не сократят добычу, нефть станет негде хранить, пишет Financial Times со ссылкой на данные крупнейших трейдеров.

В Gunvor назвали возможным падение спроса на нефть в апреле на пять миллионов баррелей в сутки или пять процентов от мирового спроса. Только Саудовская Аравия решила дополнительно отправить на рынок три миллиона баррелей.

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Об увеличении поставок также заявили Россия и ряд стран Персидского залива. В результате общий избыток может достигнуть восьми миллионов баррелей в сутки.

В Eurasia Group не исключают, что спрос может упасть в пять раз сильнее — на 25 процентов. В свою очередь, операторы нефтехранилищ получают рекордное количество запросов на хранение сырья. Кроме того, в среднем в семь раз увеличилась стоимость фрахта нефтетанкеров.

Нынешние покупатели нефти надеются заработать на ее передпродаже, когда котировки восстановятся. Когда хранилища переполнятся, для хранения могут начать использовать нефтяные танкеры, что еще сильнее усложнит перевозки.

В компании Kayrros, которая занимается мониторингом нефтехранилищ по всему миру указывают, что если ситуация не ухудшится, все возможные способы хранения нефти будут исчерпаны за шесть месяцев. В то же время аналитики предупреждают, что на практике вместимость хранилищ нередко оказывается значительно меньше заявленной.

Цены на нефть обрушились почти в два раза из-за распада соглашения ОПЕК+ и пандемии коронавируса, радикально сокративший мировой спрос. В среду, 18 марта, эталонные марки Brent и WTI опускались до минимумов за десятилетия. В России отмечают, что предпочли бы более высокие цены на нефть. В США группа сенаторов попросила Саудовскую Аравию ограничить добычу, намекнув, что в противном случае принципы сотрудничества могут быть пересмотрены.

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