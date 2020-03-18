Кремль захотел более высоких цен на нефть, нынешние котировки на топливо пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слишком низкими, сообщает РИА Новости.
«Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше», — отметил Песков. При этом, по его словам, власти внимательно отслеживают ситуацию на мировых рынках и выстраивают прогнозы на среднесрочную перспективу.
Ранее Песков, а также премьер-министр Михаил Мишустин и главы профильных министерств называли резкое падение мировых цен на нефть ожидаемым и прогнозировавшимся российскими властями.
6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении, в результате чего котировки на топливо резко снизились — до уровня ниже 30 долларов за баррель марки Brent, что случилось впервые с 2016 года.