Goldman Sachs признал Россию готовой к новому нефтяному порядку

Аналитики американского банка Goldman Sachs пересмотрели свои оценки нефтяного рынка в связи со срывом сделки ОПЕК+. По их мнению, в течение двух следующих кварталов нефть будет стоить около 30 долларов за баррель, но российские нефтяные компании готовы к низким ценам на сырье. Среди основных факторов, оказывающих поддержку отрасли, называют себестоимость добычи нефти в России. На сегодня она одна из самых низких в мире — порог безубыточности, по оценкам банка, 15 долларов до уплаты налогов.

Кроме того, по мнению Goldman Sachs, в пользу российских нефтяников выступает плавающий курс рубля, снижающий издержки нефтекомпаний в пересчете на доллары. А также прогрессивное налогообложение, сокращающее чувствительность компаний к колебаниям цен. В отчете банка также указано, что благодаря проведенным в последние годы денежной и фискальной реформам, бюджет России безубыточен при цене 42 долларов за баррель. А при цене на нефть в 30 долларов за баррель бюджетные потери в течение 10 лет могут покрываться из накоплений за последние Фонда национального благосостояния.

Среди российских компаний наибольшей устойчивостью обладает «Роснефть», считают аналитики. «У компании самые низкие затраты на добычу, а благодаря гибким условиям налогообложения российской нефтяной отрасли, "Роснефть" сможет продолжить генерировать высокую доходность по свободному денежному потоку в 2020-2021 годах даже при относительно низких ценах на нефть, что позволит компании сохранить привлекательный уровень дивидендной доходности», — считает старший аналитики «БКС премьер» Сергей Суверов.