Рубль пошел на поправку

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже полностью отыграл падение в понедельник. По состоянию на 11:00 доллар торгуется на уровне 73,54 рубля (рост 1,5 процента), а евро — 81,85 рубля (1,9 процента, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта пошла на поправку на фоне мер поддержки экономики, анонсированных правительством и Центробанком. В их числе поддержка наиболее пострадавших отраслей с помощью госгарантий для кредитования и обещание расширить их список при необходимости.

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Индекс Мосбиржи с начала торгов остался на позициях понедельника, индекс РТС прибавляет более процента. Нефть в начале дня прибавляет более трех процентов, подобравшись к 31 доллару за баррель.

Ранее аналитики Bloomberg не исключили, что если нефть задержится на низких уровнях надолго, а обвал на мировых финансовых рынках, в том числе американском, не остановится, то доллар может подорожать почти до 100 рублей.

В то время аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф ожидает, что в перспективе двух лет российская валюта вернется на уровень 61 рубля за доллар.

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