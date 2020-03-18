Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30 процентов

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30 процентов по сравнению с январем 2019 года. Об этом данные Федеральной таможенной службы (ФТС), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным службы, поставки российской нефти уменьшились на 28 процентов. Их общая сумма в январе 2020 года составила два миллиарда долларов, тогда как в январе прошлого года она была около 2,8 миллиардов долларов. Экспорт нефтепродуктов также сократился: 458 миллионов долларов против 569 миллионов в прошлом году. Спад составил примерно 20 процентов.

По мнению аналитиков, главная и единственная причина уменьшения экспорта сырья из России — эпидемия коронавируса. Несмотря на это, Китай остался главным импортером российской нефти.

В марте глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы», а экономическое сотрудничество с ним восстановится.

По последним данным, в Китае за 18 марта зафиксировали всего 13 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания COVID-19, не зарегистрировали ни одного случая с подозрением на инфекцию. За все время в мире зарегистрировано более 197 тысяч случаев заражения, из них 7916 человек умерли, 81,7 — вылечились.

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