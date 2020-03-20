Названа вероятность заразиться коронавирусом от денег из банкомата

Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут стать каналом передачи коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках России.

Функция кэш-ресайклинга позволяет осуществлять прием и выдачу наличных денег с использованием банковских карт, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку. Коронавирус живет на бумажном носителе три-четыре дня, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как объяснили эксперты, обеспечить положенный срок «карантина» и дезинфекцию затруднительно. По мнению экспертов, для эффективной дезинфенции клавиатур, на которых вводят ПИН-код, необходимо обрабатывать поверхность после каждой транзакции.

При этом представители банков рассказали изданию, что организации предпринимают соответствующие меры для борьбы с коронавирусом. Так, увеличилась частота уборок и обработки поверхностей, с которыми контактируют клиенты: ручки дверей, клавиатура и другие контактные части банкоматов и терминалов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации ВОЗ по соблюдению правил гигиены при использовании наличных денег и призвал мыть руки после их использования. Как пояснили в ведомстве, ВОЗ не призывает совсем отказаться от использования наличных денег при оплате, однако купюры могут стать каналом передачи инфекции.

В то же время в пресс-службе «Гознака» пояснили, что при изготовлении российских банкнот применяются специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в частности от коронавируса. Как пояснил представитель организации, банкноты не являются идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, однако в целях профилактики необходимо мыть руки после обращения с наличными.

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