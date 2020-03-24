В России объяснили рекомендацию изменить систему выдачи наличных в банкоматах

Центробанк выпустил рекомендацию об изменении схемы выдачи наличных в банкоматах на фоне ситуации с коронавирусом в стране. Соответствующее пояснение приводит РИА Новости.

По данным регулятора, инициатива коснется только тех банкоматов, которые работают в режиме рециркуляции. «Обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — пояснили в Банке России.

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Такие банкоматы составляют около четверти от общего количества, их переведут на традиционный режим работы после отключения функции рециркуляции. Отмечается, что более 75 процентов банкоматов работают только на выдачу или только на прием наличных, на их работу рекомендации не распространяются.

Ранее сообщалось, что кредитным учреждениям посоветовали ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах. Также регулятор рекомендовал кредитным учреждениям перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы отправлять банкноты на карантин.

В пресс-службе «Гознака» ранее заявляли, что при изготовлении российских банкнот применяются специальные антисептические вещества, поэтому рубли изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от коронавируса.

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