Российским банкам рекомендовали работать в новогоднем режиме

На предстоящей неделе, которая в России объявлена нерабочей, банкам рекомендовали функционировать в режиме новогодних праздников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центробанка.

В ЦБ также указали, что с 30 марта по 3 апреля кредитные организации должны обеспечить проведение операций по выдаче юридическим лицам средств на выплату зарплат в обычном режиме. Регулятор также рекомендовал банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания.

Ранее ЦБ посоветовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах. Это касается только тех аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции.

По указу президента Владимира Путина неделя с 30 марта до 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Это сделано для сдерживания распространения коронавируса, которым в России заразились уже более 800 человек.

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