Российским банкам рекомендовали работать в новогоднем режиме

На предстоящей неделе, которая в России объявлена нерабочей, банкам рекомендовали функционировать в режиме новогодних праздников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центробанка.
В ЦБ также указали, что с 30 марта по 3 апреля кредитные организации должны обеспечить проведение операций по выдаче юридическим лицам средств на выплату зарплат в обычном режиме. Регулятор также рекомендовал банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания.
Ранее ЦБ посоветовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах. Это касается только тех аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции.
По указу президента Владимира Путина неделя с 30 марта до 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Это сделано для сдерживания распространения коронавируса, которым в России заразились уже более 800 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения