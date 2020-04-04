Борющимся с коронавирусом российским медикам выделили более 320 миллионов рублей

Правительство России выделило более 320 миллионов рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Точная сумма выделенных средств — 321 197 500 рублей. Деньги пойдут медицинским работникам, оказывающим помощь зараженным коронавирусом, лицам из групп риска заражения инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

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ФМБА должна проконтролировать эффективность использования выделенных средств.

По данным на 3 апреля, число заразившихся коронавирусом в России превысило 4,1 тысячи человек, свыше 280 человек вылечились.

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