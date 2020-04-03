Более 730 ординаторов усилили работу московских поликлиник

Более 730 ординаторов усилили работу поликлиник Москвы: молодые специалисты ведут прием в медицинских организациях и выезжают к пациентам на дом. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

Перед началом работы ординаторы прошли необходимое обучение и подробный инструктаж по общению с пациентами с подозрением на коронавирус. После этого они получили возможность вести прием самостоятельно.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что поликлиники сейчас переориентированы на работу на выезде, в связи с чем нагрузка на них увеличивается.

В конце марта Ракова рассказала о новом режиме работы московских поликлиник. По ее словам, медицинские учреждения продолжают работу, но обращаться туда горожанам рекомендуется только в крайнем случае. Например, если необходимо провести какие-то исследования или требуется именно очный осмотр врача. Во всех других ситуациях необходимо вызывать медиков на дом, а плановую поездку на прием отложить, если это не навредит здоровью.

Ранее, в марте, правительство России выделило 11,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Согласно документу, 10,2 миллиарда рублей будет перечислено Минздраву, который займется распределением средств между субъектами. Еще 1,6 миллиарда рублей получит Роспотребнадзор.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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