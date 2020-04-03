Более 730 ординаторов усилили работу московских поликлиник

Более 730 ординаторов усилили работу поликлиник Москвы: молодые специалисты ведут прием в медицинских организациях и выезжают к пациентам на дом. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
Перед началом работы ординаторы прошли необходимое обучение и подробный инструктаж по общению с пациентами с подозрением на коронавирус. После этого они получили возможность вести прием самостоятельно.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что поликлиники сейчас переориентированы на работу на выезде, в связи с чем нагрузка на них увеличивается.
В конце марта Ракова рассказала о новом режиме работы московских поликлиник. По ее словам, медицинские учреждения продолжают работу, но обращаться туда горожанам рекомендуется только в крайнем случае. Например, если необходимо провести какие-то исследования или требуется именно очный осмотр врача. Во всех других ситуациях необходимо вызывать медиков на дом, а плановую поездку на прием отложить, если это не навредит здоровью.
Ранее, в марте, правительство России выделило 11,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Согласно документу, 10,2 миллиарда рублей будет перечислено Минздраву, который займется распределением средств между субъектами. Еще 1,6 миллиарда рублей получит Роспотребнадзор.
До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения