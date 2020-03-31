Москвичам рассказали о новом режиме работы поликлиник

Московские поликлиники переходят на новый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире Первого канала.
Медицинские учреждения продолжают работу, но обращаться туда горожанам рекомендуется только в крайнем случае. Например, если необходимо провести какие-то исследования или требуется именно очный осмотр врача. Во всех других ситуациях необходимо вызывать медиков на дом, а плановую поездку на прием отложить, если это не навредит здоровью.
«Мы максимально просили бы всех горожан отложить по возможности визиты в поликлинику», — сказала Ракова.
Она отметила, что в столице значительно усилена поликлиническая служба на дому, дополнительно привлечено более тысячи работников. Для граждан с хроническими заболеваниями выписывают и выдаются лекарства сразу на полгода.
Ранее Ракова сообщила, что в Москве более 500 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома, им бесплатно доставляют необходимые препараты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения