Причину введения самоизоляции в Москве объяснили

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила причину введения режима самоизоляции в столице. Она ответила на вопросы в интервью программе «Время» на Первом канале.

Ракова рассказала, что первый день самоизоляции в Москве закончился лучше, чем предыдущие выходные, на которых десятки тысяч людей выходили в парки и жарили шашлыки. Она назвала такое поведение небезопасным и добавила, что указ был принят по этой причине. Ракова сказала, что введенные ограничения — следствие недопонимания людей, тех, кто не хотел менять привычный образ жизни и уходить в самоизоляцию.

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«Мы видим, что ситуация существенно улучшилась. Практически нет сегодня людей на улице. Мы ввели жесткий режим ограничения пребывания на детских площадках, спортивных площадках. Я думаю, что это даст свой разобщительный эффект», — отметила заммэра.

Ранее журналист Илиас Меркури прокомментировал открытие россиянами шашлычного сезона вопреки рекомендациям властей. Он заявил, что на введение в Москве всеобщего режима изоляции повлияли как рост числа заболевших, так и нарушители режима самоизоляции.

Вечером в воскресенье, 29 марта, стало известно о введении в столице всеобщего режима самоизоляции. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна. Решение было принято мэрией после увеличения числа заболевших, а также из-за россиян, которые в выходной день отправились в парки жарить шашлыки

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