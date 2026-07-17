Президент Украины Владимир Зеленский пошел на уступки главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому, уволив министра обороны Михаила Федорова. Так действие Зеленского прокомментировало издание Tages Anzeiger.
«Это катастрофический сигнал. Но и это еще не все. Вероятно, он хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным», — указано в статье.
Отмечается, что Зеленский этим действием проявил трусость, предпочитая «окружать себя людьми, которые не склонны к возражениям» и не могут претендовать на пост главы государства.
Ранее на Западе связали отставку Михаила Федорова с визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день кто приехал в город? Урсула, конечно», — отметил кипрский журналист Алекс Христофору.