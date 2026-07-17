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21:09, 17 июля 2026Мир

На Западе заявили о «катастрофическом сигнале» Зеленского

Tages Anzeiger: Зеленский проявил трусость, уволив Федорова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на уступки главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому, уволив министра обороны Михаила Федорова. Так действие Зеленского прокомментировало издание Tages Anzeiger.

«Это катастрофический сигнал. Но и это еще не все. Вероятно, он хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным», — указано в статье.

Отмечается, что Зеленский этим действием проявил трусость, предпочитая «окружать себя людьми, которые не склонны к возражениям» и не могут претендовать на пост главы государства.

Ранее на Западе связали отставку Михаила Федорова с визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день кто приехал в город? Урсула, конечно», — отметил кипрский журналист Алекс Христофору.

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