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21:18, 17 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о возросшей вероятности ликвидации Зеленского

РИА Новости: Зеленского обязали минимизировать выступления из-за риска покушения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские спецслужбы обязали минимизировать публичные выступления Владимира Зеленского в свете возросших рисков покушения. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«На фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что вероятность ликвидации политика оппонентами «сегодня крайне высока». Тем временем у Службы безопасности Украины (СБУ) нет возможности получать данные от агентов своевременно, поскольку большинство из них финансово стимулируется противниками Зеленского, добавил представитель силовых структур.

Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger писала, что решение отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлено страхом Зеленского перед конкурентами. Как утверждается в материале, Федоров «стал слишком влиятельным».

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