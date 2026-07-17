РИА Новости: Зеленского обязали минимизировать выступления из-за риска покушения

Украинские спецслужбы обязали минимизировать публичные выступления Владимира Зеленского в свете возросших рисков покушения. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«На фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что вероятность ликвидации политика оппонентами «сегодня крайне высока». Тем временем у Службы безопасности Украины (СБУ) нет возможности получать данные от агентов своевременно, поскольку большинство из них финансово стимулируется противниками Зеленского, добавил представитель силовых структур.

Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger писала, что решение отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлено страхом Зеленского перед конкурентами. Как утверждается в материале, Федоров «стал слишком влиятельным».