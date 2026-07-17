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21:06, 17 июля 2026Культура

Забеременевшая от певца Иракли модель потеряла ребенка

Модель Екатерина Лукьянова, которая заявила о беременности от Иракли, потеряла ребенка
Андрей Шеньшаков

Фото: @___katy_look

Модель Екатерина Лукьянова, которая заявила о беременности от известного певца Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава), потеряла ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По информации источника, 15 июля Лукьянова пришла на плановое УЗИ вместе с Иракли.

«Во время обследования в полости матки беременность обнаружена не была. Появилось подозрение на внематочную беременность», — сообщили представители команды Лукьяновой.

Накануне Лукьянова повторно связалась со своим врачом из-за сильных болей. Врач рекомендовал ей немедленно обратиться в больницу, но Лукьянова поехала туда только сегодня ночью. В итоге подозрения подтвердились. Также известно, что сейчас она под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что певец Ираклий Пирцхалава, известный по выступлениям на проекте «Фабрика звезд 2», избил другого участника шоу, Михаила Гребенщикова.

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