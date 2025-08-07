Певец с «Фабрики звезд» избил Гребенщикова

Певец Ираклий Пирцхалава избил Михаила Гребенщикова на футбольном матче

Певец Ираклий Пирцхалава, известный по выступлениям на проекте «Фабрика звезд 2», избил другого участника шоу Михаила Гребенщикова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sport Baza».

По данным источника, инцидент произошел на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июля. Сообщается, что Ираклий на этом мероприятии руководил сборной Грузии.

По словам Гребенщикова, Пирцхалава сделал несколько оскорбительных высказываний в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. После этого завязалась перепалка, и автор хита «Лондон-Париж» ударил по голове коллегу, который, зафиксировав побои, обратился в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей певца Ираклия Пирцхалаву, более известного как Иракли, за побои. Исполнителя признали виновным в нанесении побоев, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий.