Певец с «Фабрики звезд» избил Гребенщикова

Певец Ираклий Пирцхалава избил Михаила Гребенщикова на футбольном матче
Андрей Шеньшаков
Ираклий Пирцхалава

Ираклий Пирцхалава. Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

Певец Ираклий Пирцхалава, известный по выступлениям на проекте «Фабрика звезд 2», избил другого участника шоу Михаила Гребенщикова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sport Baza».

По данным источника, инцидент произошел на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июля. Сообщается, что Ираклий на этом мероприятии руководил сборной Грузии.

По словам Гребенщикова, Пирцхалава сделал несколько оскорбительных высказываний в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. После этого завязалась перепалка, и автор хита «Лондон-Париж» ударил по голове коллегу, который, зафиксировав побои, обратился в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей певца Ираклия Пирцхалаву, более известного как Иракли, за побои. Исполнителя признали виновным в нанесении побоев, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий.

