Исполнителя песни «Лондон-Париж» наказали в суде Москвы за избиение человека

В Москве суд оштрафовал на 15 тысяч рублей певца Иракли за побои

В Москве суд оштрафовал на 15 тысяч рублей певца Ираклия Пирцхалаву, более известного как Иракли, за побои. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

Исполнителя признали виновным в нанесении побоев, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, певец избил человека в столичном районе Измайлово после спортивного фестиваля. Предварительно, Пирцхалав оскорбил российскую команду турнира и его организаторов, а потерпевший ему ответил. В результате исполнитель напал на мужчину.

В 2012 году, по данным РБК, Пирцхалава уже попадал в похожий скандал. Тогда в Подмосковье он напал на автомобилиста с битой из-за дорожного конфликта.

