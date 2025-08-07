Силовые структуры
Исполнителя песни «Лондон-Париж» наказали в суде Москвы за избиение человека

В Москве суд оштрафовал на 15 тысяч рублей певца Иракли за побои
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве суд оштрафовал на 15 тысяч рублей певца Ираклия Пирцхалаву, более известного как Иракли, за побои. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.

Исполнителя признали виновным в нанесении побоев, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, певец избил человека в столичном районе Измайлово после спортивного фестиваля. Предварительно, Пирцхалав оскорбил российскую команду турнира и его организаторов, а потерпевший ему ответил. В результате исполнитель напал на мужчину.

В 2012 году, по данным РБК, Пирцхалава уже попадал в похожий скандал. Тогда в Подмосковье он напал на автомобилиста с битой из-за дорожного конфликта.

Ранее сообщалось, что актер сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, после ареста ушел на СВО.

