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Забота о себе
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21:02, 17 июля 2026Забота о себе

Врач подсказала два способа сдержать срочный позыв к мочеиспусканию в людном месте

Гинеколог Лапуренко: Подъем на носочки помогает сдержать позыв к мочеиспусканию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pearl PhotoPix / Shutterstock / Fotodom

Врач-гинеколог Александра Лапуренко подсказала, как сдержать срочный позыв к мочеиспусканию, если поблизости нет туалета. Два способа, которые помогут не попасть в неловкую ситуацию, она раскрыла в аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам врача, чтобы временно уменьшить позыв, нужно встать на носки и постоять так несколько секунд. При необходимости подъем на носки можно повторить несколько раз.

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Еще один способ, который рекомендовала врач, — сесть на твердую поверхность, вытянуть ноги вперед и потянуть носки на себя. Лапуренко объяснила, что при выполнении этих действий раздражается тибиальный нерв, за счет чего спазм в мочевом пузыре ослабевает, а позыв проходит.

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко рассказал, что единичные случаи сдерживания мочеиспускания не навредят здоровью. Однако если такое поведение станет привычкой, могут появиться серьезные осложнения.

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