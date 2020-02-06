Названы регионы России с самым большим дефицитом врачей

Росстат назвал российские регионы с самым большим дефицитом врачей и озвучил масштабы нехватки медиков — на конец 2018 года в стране было около 50 тысяч незакрытых вакансий врачей и еще около 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК. Исследование проводилось в октябре 2018 года, Росстат впервые предоставил такие данные.

В ведомстве пояснили, что на конец 2018 года в половине регионов была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала. Еще в шести — каждая десятая вакансия. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи — каждая четвертая вакансия. Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков объяснил, что у медиков «бешеные нагрузки» и низкие зарплаты.

Самая значительная нехватка врачей зафиксирована в Камчатском крае — там не было закрыто около 20 процентов вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. Глава краевого Минздрава Елена Сорокина сообщила, что региональное министерство оказывает меры социальной поддержки врачам, готовым работать на Камчатке, а также студентам и ординаторам, которые учатся на целевом направлении. Врачей в села и небольшие города привлекают по программе «Земский доктор».

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На втором месте по дефициту врачей — Смоленская область, где вакантными оставались 18 процентов ставок. Исполняющий обязанности начальника департамента области по здравоохранению Кристина Рябкова сообщила, что дефицит врачей в 2018 году составил 12,8 процента (537 человек), среднего медперсонала — 10,2 процента (805 человек). По ее словам, большую роль играет отток специалистов на территорию Московской области и в столицу.

На третьем месте по дефициту врачей находилась Псковская область, однако за год число свободных позиций сократилось почти в два раза — с 2,3 тысячи мест в 2018 году до около тысячи в декабре 2019 года.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова подтвердила, что в регионах существует нехватка врачей. По ее словам, среди медперсонала не хватает 66 тысяч человек, а всего необходимо 149 тысяч. Также не хватает около 30 тысяч врачей-специалистов. По нормативу на участкового терапевта приходится 1,7 тысячи граждан, однако врачам необходимо обслуживать участок в 3 тысячи человек, от чего страдают как доступность, так и качество медпомощи. Чиновница считает, что проблему кадров можно решить увеличением зарплат в 1,5 раза.

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