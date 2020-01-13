Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности из-за лекарств

Президент России Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответсвенности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 января.

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Правительство должно подготовить доклад по этому вопросу до середины апреля.

20 июня в ходе прямой линии глава государства ответил на вопрос учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюты Федермессер о целесообразности применения антинаркотических статей к медикам. По ее словам, врачи часто боятся использовать опиоидные анальгетики из-за статьи 228.2 УК «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Путин поручил выработать адекватную систему отчетности.

В мае 2018 года Министерство здравоохранения России анонсировало законопроект о декриминализации работы врачей с наркотиками. Речь шла о внесении поправок в статью 228.2 УК России, в соответствии с которой врачей и фармацевтов могут лишать свободы на срок до трех лет.

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