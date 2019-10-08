Турчак предложил упростить получение не имеющих аналогов в России лекарств

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил законодательно закрепить возможность ввоза незарегистрированных в России лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для конкретных пациентов, а также упростить порядок назначения таких лекарств и возможность замены незарегистрированными, но более эффективными. Поправки будут представлены ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон «Об обращении лекарственных средств», сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Конечно, нельзя допустить применения этих препаратов не в медицинских целях. Поэтому предлагаю установить квоту и определить конкретное учреждение, которое будет осуществлять ввоз. В свою очередь, Минздрав утвердит перечень таких препаратов. Также предлагаю упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие препараты неэффективны, дав такие полномочия врачебным комиссиям», — пояснил Андрей Турчак.

Также он предложил разрешить ввоз более эффективных по форме выпуска незарегистрированных препаратов. «Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой. Это подтвердит любая мать, которой приходилось делать инъекцию ребенку при судороге. Ведь есть аналоги, которые можно применить в удобной форме — сиропы, растворы, свечи, не вызывающие у детей отторжения», — отметил Турчак.

Секретарь генсовета также подчеркнул, что граждан будут обеспечивать необходимыми незарегистрированными лекарствами по предложенной модели до тех пор, пока они не будут зарегистрированы в России или пока не будет налажено их отечественное производство.

