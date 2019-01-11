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Смертельно больным россиянам решили ужесточить наказание за поиск лекарств

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В Государственной Думе в первом чтении принят пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за продажу через интернет фальсифицированных и контрафактных лекарств и биологически активных добавок (БАДов). Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за онлайн-торговлю фальсификатами на сумму свыше 100 тысяч рублей вводится уголовная ответственность (дополнена статья 238.1 УК). За то же преступление, причинившее тяжкий вред здоровью или повлекшее смерть человека, грозит лишение свободы до восьми лет и штраф от одного до трех миллионов рублей, а за смерть двух и более лиц — от восьми до двенадцати лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Также законопроект дополняет КоАП новой частью статьи, по которой за продажу контрафактных лекарств или БАДов через интернет предусмотрены штрафы: до 200 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей — для должностных и до 5 миллионов рублей — для юридических.

По уточнению автора документа, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, онлайн-торговля контрафактными лекарствами «причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей».

В то же время закон затруднит доступ больным россиянам к незарегистрированным в стране препаратам, сообщила на своей странице в Facebook замдиректора хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. «Вместо того чтобы наладить государственную систему легального обеспечения пациентов с эпилепсией и нуждающихся в паллиативной помощи пациентов диазепамом в микроклизмах, жизненно важными лекарствами, которые не зарегистрированы в России, — перекрыть единственный нелегальный способ доставать для детей лекарства?» — возмутилась она.

По ее словам, после задержания матери-одиночки Екатерины Конновой, обвиненной в наркоторговле при попытке продать такой препарат, сотрудники детского хосписа обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что родители неизлечимо больных детей вынуждены покупать лекарства у перекупщиков в интернете и перепродавать другу другу, если они не подошли, с риском уголовного преследования из-за того, что в стране нет процедуры обеспечения за счет Министерства здравоохранения незарегистрированными противоэпилептическими препаратами.

«В ответ на это письмо нас позвали в Минздрав, где два часа рассказывали, что это очень сложная проблема, есть разные пути ее решения, все они могут занять несколько лет. А теперь в государстве нашли более короткий и простой способ, чтобы мамы не покупали лекарства и не перепродавали друг другу, — просто прикрыть эту лавочку совсем», — заключила Мониава.

В июле прошлого года Коннова приобрела для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией, противосудорожный препарат. Лекарство перестало помогать ее умирающему сыну, и она, воспитывая двух детей без супруга и нуждаясь в средствах, решила продать препарат одному из участников форума родителей больных детей. Стоимость составила 3250 рублей.

Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, обвинивший ее в торговле психотропными препаратами. Ей грозило до восьми лет тюрьмы. В сети начался активный сбор подписей за немедленное прекращение уголовного преследования женщины. После это МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела.

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