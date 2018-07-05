Генпрокуратура возьмется за дело против матери ребенка-инвалида

Генеральная прокуратура России изучит материалы уголовного дела против матери ребенка-инвалида, которая продавала через интернет запрещенные лекарства. Об этом в четверг, 5 июля, «Интерфаксу» сообщил официальный представитель надзорного органа Александр Куренной.

По его словам, ведомство возьмет ход расследования под контроль.

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Ранее полиция в Москве возбудила уголовное дело по пункту 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») в отношении 38-летней Екатерины Конновой — матери-одиночки, которая воспитывает ребенка-инвалида.

Женщину подозревают в незаконной продаже пяти тюбиков с диазепамом — психотропным веществом, оборот которого в России ограничен. Шестилетний сын Конновой неизлечимо болен, страдает от эпилепсии. Чтобы купировать судороги, она приобрела в интернете диазепам, но позже он перестал действовать. Женщина решила продать через сеть оставшиеся микроклизмы и была задержана.

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