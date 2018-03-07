Россиян предупредили о дефиците обезболивающих

Министерство здравоохранения предупредило об угрозе срыва поставок рецептурных препаратов в регионы из-за новых правил их провоза, установленных Росгвардией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Главный российский перевозчик наркотических медикаментов — ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»). Осенью 2017 года Нацгвардия запретила организации доставлять лекарства самостоятельно из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность, а получить ее она не может, потому что лицензия выдается только обществам с ограниченной ответственностью.

В Минздраве отметили, что ситуация со «Спецсвязью» может привести к нехватке обезболивающих в российских больницах и аптеках. Ведомство подготовило поправки в правила перевозки наркотических и психотропных веществ, чтобы дать возможность «юридическим лицам с особыми уставными задачами» охранять такие лекарства без лицензии. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к документу сказано, что в большинстве регионов нет альтернативы «Спецсвязи» — у перевозчиков либо нет лицензии на оборот наркотических средств, либо зона их доставки ограничена.

В России около 800 тысяч человек нуждаются в наркотических обезболивающих. В первую очередь, речь идет об онкобольных, пациентах с терминальной стадией ВИЧ, а также о людях с тяжелыми травмами.

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