Госдума уточнит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит правительству устанавливать допустимый уровень концентрации наркотических или психотропных веществ в организме водителей. Документ, предложенный депутатом Алексеем Журавлым, размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что до пяти процентов фактов выявления запрещенных веществ в организме водителей связано с употреблением лекарств. При этом большинство случаев связано не с сознательным нарушением закона, а с длительным сроком выведения препаратов из организма.

К примеру, Корвалол или Валокордин содержат фенобарбитал, период выведения которого из организма человека может

достигать трех суток. Также автор законопроекта обращает внимание на обезболивающие препараты, содержащие в своем составе кодеин, который можно обнаружить в крови через четверо суток после приема.

В категории риска оказываются водители, принимающие обезболивающие, сердечные, антигистаминные и иные препараты. «Лицо, не имеющее специальных познаний в области биохимии или фармакологии, не может определить период выведения запрещенных веществ из своего организма и, следовательно, рискует быть подвержен серьезному административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения даже спустя несколько дней после приема препарата», — отметил Журавлев.