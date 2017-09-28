Россия
 

Госдума уточнит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

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Госдума рассмотрит законопроект, который позволит правительству устанавливать допустимый уровень концентрации наркотических или психотропных веществ в организме водителей. Документ, предложенный депутатом Алексеем Журавлым, размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что до пяти процентов фактов выявления запрещенных веществ в организме водителей связано с употреблением лекарств. При этом большинство случаев связано не с сознательным нарушением закона, а с длительным сроком выведения препаратов из организма.

К примеру, Корвалол или Валокордин содержат фенобарбитал, период выведения которого из организма человека может
достигать трех суток. Также автор законопроекта обращает внимание на обезболивающие препараты, содержащие в своем составе кодеин, который можно обнаружить в крови через четверо суток после приема.

В категории риска оказываются водители, принимающие обезболивающие, сердечные, антигистаминные и иные препараты. «Лицо, не имеющее специальных познаний в области биохимии или фармакологии, не может определить период выведения запрещенных веществ из своего организма и, следовательно, рискует быть подвержен серьезному административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения даже спустя несколько дней после приема препарата», — отметил Журавлев.

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