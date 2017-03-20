BMW понесет убытки из-за двух пьяных поляков под амфетамином

Концерн BMW может понести значительные убытки в результате 40-минутной остановки конвейера на заводе в Мюнхене из-за двух пьяных рабочих. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным газеты, два сборщика из Польши находились на рабочем месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Их обнаружили коллеги и вызвали скорую помощь. В крови рабочих был обнаружен алкоголь, амфетамин и следы употребления синтетической курительной смеси.

Издание отмечает, что производство продукции впервые в истории концерна было остановлено из-за алкоголя или наркотиков. По словам представителя компании, в среднем ущерб от остановки конвейера может быть равен «сумме с пятью нулями».

Концерн BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей. Основные производственные мощности компании сосредоточены в Германии (Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен). Также автомобили собираются на предприятиях в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, во Вьетнаме и США. В России автомобили BMW собираются в Калининграде («Автотор»). Чистая прибыль BMW в 2016 году составила 6,91 миллиарда евро, выручка — 94,16 миллиарда евро. Продажи автомобилей увеличились на 5,3 процента и составили 2,37 миллиона единиц (это рекордный показатель за всю историю BMW).