Водителя BMW X6 оштрафовали на 30 тысяч рублей за гонки с полицейскими

Мировой суд Кировского района Ростова-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который, находясь за рулем автомобиля BMW X6, устроил гонки с полицейскими. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по региону.

Отмечается, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). В настоящее время полицейские передали материалы дела в региональное управление Следственного комитета, которое примет решение о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Инцидент с водителем BMW X6 произошел 19 января. Мужчина попытался скрыться от стражей порядка во время проверки документов. Его преследовали два экипажа полиции. В результате он был задержан в центре Ростова-на-Дону. Как сообщало издание «Блокнот», после этого мужчина устроил скандал и обругал матом сотрудников правоохранительных органов.

Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что задержанный — генеральный директор компании «Юг-продукт» Теймур Джабиев. По информации Don News, бизнесмена лишили водительских прав в августе прошлого года.