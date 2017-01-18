Полицейского-молодожена уволили за лихачей в его свадебном кортеже

Московского полицейского уволили после того, как в сети появилось видео с его свадебным кортежем, грубо нарушившим правила дорожного движения. Об этом в среду, 18 января, «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО (Троицкому и Новомосковскому административным округам — прим. «Ленты.ру») Москвы, старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — рассказала Волк, отметив, что служебная проверка проводится и в отношении руководителей бывшего полицейского.

Материалы по теме Детки избежали клетки «Неприкасаемым» гонщикам на Gelandewagen не дали реальные сроки

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что уволенный сотрудник МВД — 26-летний Карахан Балакеримов. По информации сайта «Компромат», его отцом является бизнесмен Лазер Балакеримов — хозяин большей части торговых объектов на территории ТиНАО. Известно также, что брат бывшего полицейского Магомед приходится другом стритрейсерше Маре Багдасарян и, по некоторым данным, является пятым участником гонок на Gelandewagen.

Как отмечает «Московский комсомолец», свадьба Карахана Балакеримова состоялась еще в сентябре 2016 года, однако нашумевшее видео попало в сеть лишь недавно. На записи видно, как водители автомобилей из кортежа демонстрируют на дороге опасное вождение: в частности, играют в «шашечки» и едут задним ходом. ТАСС отмечает, что кортеж также заблокировал несколько улиц в Москве.

Отец Балакеримова, комментируя ситуацию, заявил, что появление ролика спустя почти полгода после свадьбы — скорее всего «чей-то "заказ"».

«Я оплачивал ему свадьбу. Это не был фешенебельный ресторан, есть все чеки. Что, я не заработал своему сыну 500-600 тысяч на свадьбу?! Были 110-120 гостей. Сразу скажу — никаких кортежей не было, все как у простых людей», — добавил бизнесмен.