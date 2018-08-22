Минздрав задумался об обеспечении детей запрещенными препаратами

После скандала с уголовным делом против матери-одиночки, перепродавшей запрещенное лекарство своего сына-инвалида, министерство здравоохранения обратило внимание на проблему обеспечения детей такими препаратами и предложило три варианта ее решения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

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Первый вариант, который ведомство считает наиболее реальным, — договориться с отечественными производителями о выпуске ректальных форм противоэпилептических и других необходимых лекарств, например, диазепама. В сентябре Минздрав начнет переговоры на эту тему с Московским эндокринным заводом.

Министерство также планирует добиться разрешения некоторым аптекам самим производить нужные препараты на основе субстанций. Сейчас в 42 российских регионах насчитывается 206 аптек с разрешением на изготовление сильнодействующих лекарств, их число планируется увеличить.

Третий и наиболее сложно выполнимый вариант — централизованная государственная закупка незарегистрированных в стране препаратов. К нему будут прибегать только в безальтернативных случаях.

По словам Вероники Скворцовой, ведомство не располагает реальными цифрами по детям, нуждающимся в запрещенных лекарствах. Так, по данным министерства, по всей России таких пациентов всего семь.

«Очевидно, что это число приуменьшено и не является абсолютно объективным. Но и 23 тысячи тоже не совсем объективная цифра. Будем выгружать данные от фондов ОМС, перепроверять цифры от регионов и получать информацию от некоммерческих организаций», – цитировал слова Скворцовой портал Vademecum.

20 августа детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера» вместе с родителями неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией написали письмо президенту Владимиру Путину и попросили обеспечить их жизненно важными препаратами. Замдиректора хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава говорила, что в одном только московском детском хосписе более 450 детей принимают незарегистрированные лекарства. По словам Мониавы, врачи поголовно боятся указывать в отчетностях, что прописывают такие препараты, поэтому статистика Минзрава неверна.

В начале июля мать ребенка-инвалида Екатерина Коннова стала фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков после того, как попыталась продать в интернете дорогостоящий диазепам в виде микроклизм, который остался после лечения сына. Женщине грозило до восьми лет лишения свободы. Дело вызвало широкий общественный резонанс и вскоре было прекращено.

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