Путин объявил об изменении системы оплаты труда врачей

В России изменится система оплаты труда врачей и других сотрудников сферы здравоохранения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в YouTube канал «Россия 24».

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«С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», — сказал глава государства.

По его словам, еще одним отличием новой системы будет единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

Также глава государства призвал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения. На его развитие будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

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