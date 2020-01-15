Путин поручил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

В России будут ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в Youtube канал «Россия 24».

«Предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, — сказал президент. — В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы».

Глава государства также пояснил, что прежде всего это затронет именно «те территории, где не хватает врачей, педагогов инженеров».

Согласно материалам, которые транслировались на экране во время выступления, прогноз потребности дополнительных мест в вузах — 24,4 тысячи в 2021 году и уже 99 тысяч в 2024 году.

Также Путин заявил, что необходимо дать студентам возможность получить смежную профессию. По словам главы государства, нужно позволить им после второго курса выбирать новое направление или программу обучения.

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