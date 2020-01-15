Путин призвал дать студентам возможность получить смежную профессию

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать студентам возможность получить смежную профессию. Об этом он рассказал во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

По словам главы государства, нужно позволить студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения.

Ранее российский лидер поручил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, сделав акцент на региональных вузах, в тех местах, где «сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров».

Согласно материалам, которые транслировались на экране во время выступления, прогноз потребности дополнительных мест в вузах — 24,4 тысячи в 2021 году и уже 99 тысяч в 2024 году.

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