Президент России Владимир Путин потребовал нарастить поддержку малообеспеченных семей. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

По словам президента, острейшая проблема и прямая угроза будущему страны — низкие доходы семей. «Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года», — сказал Путин. Он уточнил, что на первом этапе выплаты нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысячи рублей. Если доходы каких-то семей с учетом этих выплат не доходят до МРОТ, то они будут получать в среднем 11 тысяч рублей.

В послании Совфеду в прошлом году Путин говорил о том, что налоговая нагрузка на российские семьи должна быть снижена, а регионы должны предложить дополнительные меры поддержки. В качестве меры поддержки многодетных семей Путин поручил дополнительно освободить их от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на ребенка, а также от налога на земельные участки размером шесть соток.

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