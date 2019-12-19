Путин рассказал о двух путях решения демографической проблемы России

Для решения демографической проблемы в России есть два пути, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

По словам президента, демографическая проблема в мире решается за счет увеличения рождаемости или за счет миграции. Так он ответил на вопрос журналиста НТВ, который спросил, нужно ли восполнять убыль населения притоком мигрантов, в том числе из южных бывших республик СССР.

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Путин также рассказал, что людям, которые приехали с Украины или из Белоруссии, проще, так как они знают русский язык и культуру. Мигрантам из Средней Азии, по мнению главы государства, сложнее, поэтому там стоит открывать школы и филиалы российских вузов. «Тогда не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории», — пояснил президент.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы, что является рекордом. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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