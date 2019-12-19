Путин объяснил отставку иркутского губернатора

В Иркутской области после летних паводков сохраняется много проблем, заявил президент России Владимир Путин, комментируя отставку губернатора региона Сергея Левченко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что решение не связано с тем, что Левченко — член КПРФ. «Для меня это не имеет никакого значения, главное — чтобы человек эффективно работал», — сказал он.

Путин подчеркнул, что нельзя сказать, что бывший губернатор работал «совсем плохо», однако ситуация не терпела неспешной работы. «Нужен специалист, который разбирается. думаю, что человек, которого мы выбрали — замглавы МЧС — в этом разберется», — заключил глава государства.

12 декабря российский лидер принял отставку по собственному желанию Сергея Левченко. Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС.

Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Левченко ушел в отставку из-за того, что его команда не справилась с ЧС во время наводнения, в результате которого пострадали более 47 тысяч человек.

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