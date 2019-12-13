Бывший иркутский губернатор объяснил решение уйти в отставку

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил решение уйти в отставку словами «это будет лучше для жителей». Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

Накануне Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию. Документ подписал президент России Владимир Путин и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС.

Telegram-канал «Медиатехнолог» сообщал, что решение об уходе связано с неисполнением обязательств по ликвидации последствий паводков, в результате которых минувшим летом в регионе было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек.

В январе на сайте Change.org была опубликована петиция с требованием уволить Сергея Левченко из-за охоты. В сети писали, что политик якобы убил впавшего в спячку медведя.

66-летний Левченко возглавил регион в 2015 году.

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