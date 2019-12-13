Путин присвоил врио губернатора Иркутской области новое звание

Указом президента России Владимира Путина Игорю Кобзеву, назначенному на должность временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области, было присвоено звание генерал-полковника внутренней службы. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации в пятницу, 13 декабря.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в подписанном президентом документе. Ранее Кобзев имел звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря. В тот же день глава государства принял отставку предыдущего руководителя региона Сергея Левченко, который написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с неисполнением обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, а также с коррупционными скандалами.

Назначение Кобзева на пост врио губернатора Иркутской области поддержал глава МЧС России Евгений Зиничев, сказав, что Кобзев в новой должности будет внимательно относиться к проблемам каждого человека и справится с поставленными задачами, и выразил надежду, что новый глава региона будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого жителя.

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