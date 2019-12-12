Путин отправил в отставку еще одного губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию. Президент также провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Ранее Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобызев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Ранее Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию.

Левинталь был губернатором ЕАО с 22 сентября 2015 года. Гольдштейн представляет в Совете федерации исполнительную власть ЕАО. Он проходил обучение на третьем потоке «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления Сколково, РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!