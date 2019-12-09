Заместителя ответственного за алкоголь в России уволили

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Уточняется, что чиновница сама попросила об отставке.

21 ноября сотрудники ФСБ доставили Голосную на допрос в Главное следственное управление СКР. Ее подозревали в том, что именно ее злоупотребление полномочиями позволило недобросовестным участникам рынка уклониться от уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Позднее прокуратура закрыла уголовное дело.

В период с 2002 по 2011 год Ирина Голосная была ведущим, затем главным специалистом и начальником контрольно-ревизионного управления ФГУП «Росспиртпром». До 2018 года занимала посты замруководителя РАР, руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО. Также в конце года она стала замруководителя федеральной службы.

25 декабря 2018 года сообщалось, что бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна объявили в международный розыск. Следователи считают, что чиновник за денежное вознаграждение издавал распорядительные документы, которые позволяли конкретным частным компаниям получать сверхприбыль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



