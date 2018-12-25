Бывший ответственный за алкоголь в России объявлен в международный розыск

Бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна объявили в международный розыск. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По ее словам, чиновнику заочно предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). В суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте Чуяна, которое планируется рассмотреть 25 декабря.
Суть обвинения, предъявленного чиновнику, не уточняется.
Как пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, следователи считают, что глава Росалкогольрегулирования за денежное вознаграждение издавал распорядительные документы, которые позволяли конкретным частным компаниям получать сверхприбыль.
Летом стало известно, что Чуян покинул пост по собственному желанию. Он работал главой Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года. Его место занял гендиректор ФКП «Союзплодоимпорт» Игорь Алешин.