ФСБ доставила на допрос заместителя ответственного за алкоголь в России

Сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР заместителя главы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом в четверг, 21 ноября, близкий к службе источник сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В самом ведомстве изданию не прокомментировали информацию о следственных действиях в отношении Голосной.

Накануне стало известно о задержании пяти сотрудников управления РАР по Центральному федеральному округу. В их числе врио главы управления Сергей Пальцев, а также начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Тогда источник издания уточнил, что это может быть не последнее задержание по делу. По его словам, следствие рассматривает возможность возбуждения дела по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

В период с 2002 по 2011 год Ирина Голосная была ведущим, затем главным специалистом и начальником контрольно-ревизионного управления ФГУП «Росспиртпром». До 2018 года занимала посты замруководителя РАР, руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО. Также в конце года она стала замруководителя федеральной службы.

25 декабря 2018 года сообщалось, что бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна объявили в международный розыск. Следователи считают, что чиновник за денежное вознаграждение издавал распорядительные документы, которые позволяли конкретным частным компаниям получать сверхприбыль.

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