Иркутский губернатор уйдет в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

Решение Левченко связано с неисполнением обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, а также коррупционными скандалами, говорится в сообщении Telegram-канала «Медиатехнолог».

Федеральный центр неоднократно критиковал работу иркутских властей по ликвидации последствий летнего паводка. В октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что основные сроки восстановления жилья в пострадавших районах нарушены. Президент Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле: он несколько раз посещал регион, в частности город Тулун, наиболее пострадавший от стихийного бедствия. 16 октября глава государства прервал выступление Мутко и попросил Левченко отчитаться по капитальному ремонту поврежденного жилья.

Минувшим летом из-за сильных паводков в Иркутской области было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Особенно сильные разрушения зафиксированы в городах Тулун и Нижнеудинск.

66-летний Левченко возглавил регион в 2015 году. Он является членом президиума КПРФ.

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